Нардеп Дмитрук «відзначився» на засіданні земельної комісії в Одесі (відео бійки)
Колишній «слуга народу» Артем Дмитрук, виключений із парламентської фракції «СН» восени минулого року, опинився у центрі конфлікту в Одеській міськраді.
Відео публікує телеграм-канал «Середич.info». Наголошується, що бійка — «місцеві розбірки на засіданні земельної комісії».
На кадрах видно, як Дмитрук біжить столами, а потім починає їх перевертати, розкидаючи документи.
Пізніше нардеп на своїй сторінці у соціальних мережах він виклав відео та пояснив, що відбувалося у міськраді. За його словами, вдалося завадити "черговому беззаконню".
Як повідомляє АPnews, засідання земельної комісії в Одеській міськраді не можуть провести вже вчетверте. Питання, яке стоїть на порядку денному, стосується відведення 6 га землі біля Аркадії. Дмитрук, який раніше заявляв, що «боротиметься з деребаном землі», прийшов на засідання, проте його разом із помічниками не пускали.
Нагадаємо, що раніше у Львові на сесії районної ради конфлікт переріс у бійку місцевих депутатів — олімпійського призера з карате Станіслава Горуна та голови комісії з культури та ветеранів АТО Богдана Федуна.
Фото — скріншот43
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