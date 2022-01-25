Нардеп Дмитрук «відзначився» на засіданні земельної комісії в Одесі (відео бійки)

Колишній «слуга народу» Артем Дмитрук, виключений із парламентської фракції «СН» восени минулого року, опинився у центрі конфлікту в Одеській міськраді.

Відео публікує телеграм-канал «Середич.info». Наголошується, що бійка — «місцеві розбірки на засіданні земельної комісії».

На кадрах видно, як Дмитрук біжить столами, а потім починає їх перевертати, розкидаючи документи.

Пізніше нардеп на своїй сторінці у соціальних мережах він виклав відео та пояснив, що відбувалося у міськраді. За його словами, вдалося завадити "черговому беззаконню".

Як повідомляє АPnews, засідання земельної комісії в Одеській міськраді не можуть провести вже вчетверте. Питання, яке стоїть на порядку денному, стосується відведення 6 га землі біля Аркадії. Дмитрук, який раніше заявляв, що «боротиметься з деребаном землі», прийшов на засідання, проте його разом із помічниками не пускали.

Нагадаємо, що раніше у Львові на сесії районної ради конфлікт переріс у бійку місцевих депутатів — олімпійського призера з карате Станіслава Горуна та голови комісії з культури та ветеранів АТО Богдана Федуна.

Фото — скріншот

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