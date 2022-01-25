«Впевнена, дивишся на мене»: Зеленська зворушливо привітала чоловіка

Олена Зеленська, дружина президента, привітала чоловіка Володимира з днем народження, додавши фото із сімейного архіву. Зеленський у дуже офіційному вбранні — у костюмі з краваткою-метеликом — готується пригубити з келиха і дивиться при цьому в далечінь. Олена Зеленська упевнена, що дивиться він на неї.

«Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так дивишся на мене… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто любить», — написала Олена.



Нагадаємо, прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що президент не влаштовуватиме святкувань з нагоди дня народження. У графіку глави держави на сьогодні немає публічних заходів.

Фото olenazelenska_official

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