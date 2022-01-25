28.50 / 28.86 32.12 / 32.63
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

У Кличка забрали право звільняти голів райрад у Києві

13:48 25 січня 2022
Віталій Кличко

Мера Києва Віталія Кличка, який раніше заявляв, що влада готує підгрунтя для його усунення з посади голови КМДА, позбавили права пропонувати кандидатури для призначення (або звільнення) голів районних держадміністрацій у столиці.

Так, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до пункту 2 Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою та внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посад яких здійснюється Верховною Радою України, президентом України або Кабінетом Міністрів України або узгоджується з Кабміном».

Згідно з документом, голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районних у Києві та Севастополі держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються президентом за поданням Кабміну відповідно до пропозицій прем'єр-міністра.

Щодо кримських держадміністрацій, то ці питання також вирішує президент за поданням Кабміну і відповідно до пропозицій голови Радміну АРК та голів обласних ОДА.

Таким чином, пропозиції керівників міської влади тепер до уваги не беруться.

Раніше Віталій Кличко заявив про тиск на КМДА з боку Ради безпеки через позбавлення РНБО права користування на земельну ділянку в Києві.

Нагадаємо, що на Банковій хочуть розділити пости мера Києва та голови КМДА.

Фото зі сторінки Віталія Кличка у соціальних мережах

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина «втекла» з будинку для людей похилого віку, куди її відправила дочка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.