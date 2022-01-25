У Кличка забрали право звільняти голів райрад у Києві

Мера Києва Віталія Кличка, який раніше заявляв, що влада готує підгрунтя для його усунення з посади голови КМДА, позбавили права пропонувати кандидатури для призначення (або звільнення) голів районних держадміністрацій у столиці.

Так, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до пункту 2 Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою та внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посад яких здійснюється Верховною Радою України, президентом України або Кабінетом Міністрів України або узгоджується з Кабміном».

Згідно з документом, голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районних у Києві та Севастополі держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються президентом за поданням Кабміну відповідно до пропозицій прем'єр-міністра.

Щодо кримських держадміністрацій, то ці питання також вирішує президент за поданням Кабміну і відповідно до пропозицій голови Радміну АРК та голів обласних ОДА.

Таким чином, пропозиції керівників міської влади тепер до уваги не беруться.

Раніше Віталій Кличко заявив про тиск на КМДА з боку Ради безпеки через позбавлення РНБО права користування на земельну ділянку в Києві.

Нагадаємо, що на Банковій хочуть розділити пости мера Києва та голови КМДА.

Фото зі сторінки Віталія Кличка у соціальних мережах

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