Чому фігурант санкційного списку США кидає тінь на голову податкового комітету: версія ЗМІ

20 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо чотирьох громадян України, пов'язаних, за даними американців, із російськими спецслужбами. Зокрема, у списку фігурує Володимир Сівкович, який обіймав за президента Януковича посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Як пише видання «Дело», офіційним помічником Сівковича з 2002 по 2010 рік значився нинішній голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами члена Громадської Ради доброчесності Романа Маселка, саме цей факт у біографії Гетманцева нібито не дозволив йому у 2017 році претендувати на посаду судді Касаційного адмінсуду.

На парламентських виборах у 2019 році Гетманцев обрався у складі партії «Слуга народу» народним депутатом і сьогодні є однією з ключових постатей в українській політиці. Як пише «Дело», його називають «куратором» української податкової. Зокрема, Гетманцев на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відомий багатьма податковими ініціативами у Верховній Раді, які неоднозначно сприймаються українським бізнесом.

Зокрема, співзасновник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк вважає Данила Гетманцева відповідальним за те, що сьогодні Україна, як одна з найперспективніших країн Європи, пасе задніх в економічних аутсайдерах і знаходиться на 130-му місці за рівнем економічної свободи серед країн світу. І він, і інші українські бізнесмени критикують останню ініціативу Гетманцева заборонити ФОП 3-ї групи працювати з юридичними особами, називаючи її «контрольним пострілом у голову економічного розвитку», і підозрюють голову податкового комітету у навмисному розоренні сотень тисяч дрібних підприємців. За даними підприємця Павла Себастьяновича, за останні два роки в Україні зменшилась кількість працюючих підприємств із 2 до 1,5 млн.

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