Дістали танці з бубнами: Філатов прокоментував ініціативу Кличка

Мери українських міст не в захваті від ініціативи голови Асоціації міст України, мера Києва Віталія Кличка зібрати засідання для обговорення питань тероборони.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, ця робота і так проводиться в цілодобовому режимі в тісній координації з Міністерством оборони, пише «Дніпро. Головне».

«Ані нас, ані Рєзнікова (міністр оборони України Олексій Резніков. — Авт.) не треба запрошувати на засідання АМУ та ще для цього робити масову піар-підтримку. Ми просто зберемося тихо у Резнікова в кабінеті Міноборони та займемося кожен своєю справою. Просто вже дістали огидні політичні танці з бубнами. Нехай усі тихо роблять свою роботу, а не ходять із транспарантами під телекамери», — сказав мер Дніпра.

Із закликом зібратися всім разом до мерів українських міст Кличко звернувся напередодні у Facebook.

Філатов вважає, що ця пропозиція позбавлена конструктивності, а має за мету лише бажання мера столиці заробити додаткові бали на власному піарі.

«Кличко явно піариться на цій ситуації. І ні мені, ні іншим мерам це не подобається. Ми займаємось ТрО щодня, а не під покровом Віталія Володимировича», — вважає Філатов.

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