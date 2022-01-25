28.52 / 28.87 32.12 / 32.63
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Дістали танці з бубнами: Філатов прокоментував ініціативу Кличка

15:39 25 січня 2022
Віталій Кличко

Мери українських міст не в захваті від ініціативи голови Асоціації міст України, мера Києва Віталія Кличка зібрати засідання для обговорення питань тероборони.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, ця робота і так проводиться в цілодобовому режимі в тісній координації з Міністерством оборони, пише «Дніпро. Головне».

«Ані нас, ані Рєзнікова (міністр оборони України Олексій Резніков. — Авт.) не треба запрошувати на засідання АМУ та ще для цього робити масову піар-підтримку. Ми просто зберемося тихо у Резнікова в кабінеті Міноборони та займемося кожен своєю справою. Просто вже дістали огидні політичні танці з бубнами. Нехай усі тихо роблять свою роботу, а не ходять із транспарантами під телекамери», — сказав мер Дніпра.

Із закликом зібратися всім разом до мерів українських міст Кличко звернувся напередодні у Facebook.

Філатов вважає, що ця пропозиція позбавлена конструктивності, а має за мету лише бажання мера столиці заробити додаткові бали на власному піарі.

«Кличко явно піариться на цій ситуації. І ні мені, ні іншим мерам це не подобається. Ми займаємось ТрО щодня, а не під покровом Віталія Володимировича», — вважає Філатов.

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина «втекла» з будинку для людей похилого віку, куди її відправила дочка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.