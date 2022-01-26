«Велике будівництво»: на Полтавщині вперше за 50 років відбудували аварійний міст

У селі Черкасівка, що на Полтавщині, завершили ремонт мосту через річку Коломак. Штучну споруду відремонтували вперше за 50 років у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Полтавська ОДА.

До початку ремонту міст довжиною 81 м був аварійним. Будівельники відремонтували всі опори споруди та укріпили підводну частину трьох опор у руслі річки. Провели монтажні роботи, влаштували деформаційні шви, монолітну залізобетонну плиту прогонової будови та нанесли гідроізоляцію.

«Також змонтували водовідведення та укріпили конус насипу земляного полотна, влаштували покриття, бар’єрне та перильне огородження», — додають у пресслужбі ОДА.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво» вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів.

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