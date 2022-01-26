Колишній начальник ГУР Міноборони Василь Бурба за Януковича очолював управління «К» СБУ, яке має неоднозначну репутацію. Про це йдеться у матеріалі проєкту «Тіні».

Зокрема, журналісти проєкту розповіли, що у 2016 році у голови Комітету з протидії корупції Єгора Соболєва, який займався виконанням закону про очищення влади, були запитання до призначеного на посаду начальника ГУР Міноборони Василя Бурбе.

«За часів Януковича та Якименка, який очолював СБУ і разом із Януковичем втік до Росії, Бурба був керівником управління „К“ СБУ. Управління „К“ відповідальне за протидію корупції, але здобуло погану славу, що воно її фактично очолює. Коли ми формували антикорупційне законодавство, ми заборонили брати людей із цього управління на державні посади», — розповів Соболєв. На свої запити до Міноборони та до президента Соболєв отримав відписки, наголошують журналісти.

У матеріалі проєкту також згадується про зустріч навесні 2020 року в одному з ресторанів у Кончі-Заспі Василя Бурби з Костянтином Куликом та Володимиром Вільчинським.

«Костянтин Кулик працював у військовій прокуратурі, звідки його звільнили, бо не прийшов на переатестацію, — йдеться у проекті „Тема“. — НАБУ та САП звинувачували Кулика у незаконному збагаченні, але суд справу закрив. Володимир Вільчинський працював у СБУ при Януковичі, очолював один із відділів економічної контррозвідки спецслужби, згодом став заступником голови Держспоживінспекції. Вільчинського звільнили звідти за статтею „за порушення присяги держслужбовця“ — за деякою інформацією, він тиснув на великі торгові мережі».

Журналісти нагадують, що у травні 2021 року з ініціативи Зеленського було проведено аудит державних резиденцій. Йшлося про 100 державних дач. Одну з них займав Василь Бурба. За інформацією «Дзеркала тижня», таку можливість надав розвіднику Петро Порошенко. Згодом секретар РНБО Олексій Данилов заявив про початок виселення колишніх чиновників із держдач, але не всі погодилися з цим, деякі вирішили позиватися, серед них і Василь Бурба. Саме цю державну дачу мав на увазі президент Зеленський, коли повідомляв, що Бурба відремонтував свій маєток за 11 мільйонів гривень, нагадують журналісти-розслідувачі проєкту «Тіні».

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