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Політика

На Харківщині депутат оскандалився із заявою про Крим (відео)

17:05 26 січня 2022
крим

На Харківщині депутат міськради Ізюму Денис Штейман потрапив у скандал через заяви про Крим. У мережі з'явилося відео, як Штеймана запитують: «Чий Крим», а депутат у відповідь заявляє, що окупований півострів належить тим, чий прапор там майорить, а українських прапорів у Криму не спостерігається. Відео опублікував Telegram-каналі «ТруХа».

Пізніше депутат заявив, що відео із заявами – змонтовані, і будь-хто, глянувши повну версію запису, не буде сумніватися в політичній позиції депутата. «Крим завжди був і є українським», - додатково наголосив Штейман.

Нагадаємо, питання «Чий Крим» стало своєрідним маркером для політиків та інших публічних особистостей. У Росії за публічне декларування, що Крим є українським, можна притягнути до кримінальної відповідальності. «Відповідь на питання, чий Крим, — це наслідок неналежності до імперського табору» , — пояснював російський письменник, публіцист та телеведучий Віктор Шендерович.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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