Україна долучає Францію до «Великого будівництва»

Делегація уряду України та Офісу президента веде перемовини у Парижі з представниками французького уряду щодо співпраці у реалізації цілої низки проєктів, багато з яких будуть пов'язані з програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про перебіг переговорів у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, українська сторона зацікавлена ​​в участі Франції у реалізації проєктів будівництва доріг на умовах концесії, спільному виробництві літаків для національного авіаперевізника — авіакомпанії UNA, а також у придбанні вантажних електричних локомотивів для «Укрзалізниці».

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, яка також бере участь у переговорах, уточнила, що йдеться про постачання до України 130 локомотивів виробництва компанії Alstom у рамках уже підписаної раніше міжурядової угоди.

Вона додала, що предметом обговорення на зустрічі стали також співпраця українського «Енергоатому» та EDF у реалізації перспективних проєктів у ядерній енергетиці, можливість проведення Всесвітньої виставки EXPO-2030 в Україні та переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі ДП «Антонов».

«Продовжуються непрості переговори, кожна країна прагне захистити свої інтереси та інтереси своїх виробників. Однак я впевнений, що у кожному із питань ми знайдемо консенсус», — зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках створення нової української залізниці у найближчі роки буде електрифіковано 500 км колій, виготовлено 500 пасажирських та 50 000 вантажних вагонів, а також оновлено парк локомотивів, зокрема внаслідок співпраці з Францією.

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