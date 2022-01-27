ЗМІ розповіли, як антитютюнові організації маніпулюють ініціативами боротьби з курінням

Антитютюнові активісти, зокрема, ГО «Життя», яке ініціювало низку законопроєктів щодо боротьби з курінням, часто підходять до законодавчої діяльності з дилетантської точки зору, маніпулюючи нормами та вимогами європейського законодавства та намагаючись підмінити боротьбу з курінням тиском на легальний бізнес. Про це пише видання «Дело», коментуючи розслідування «5 каналу».



Як зазначається у публікації, під час підготовки будь-яких ініціатив у тютюновій галузі здебільшого активісти та автори законопроєктів не обговорюють такі проєкти з експертами, у зв'язку з чим результат є провальним. Один із прикладів — антитютюновий проєкт закону № 4358, який просував Центр громадського представництва «Життя». Документ був ухвалений парламентом минулого року, а на початку цього його підписав президент (закон 1978-ІХ).

«Закладені у законопроєкті ініціативи, наприклад, про заборону реклами та куріння у громадських місцях електронних сигарет, можна було затвердити без участі громадських активістів. Адже такі вимоги передбачені Директивою 2014/40/ЄС», — наголошується у публікації «Дела».

Проте, як зазначається у розслідуванні, нібито для виправдання свого існування активісти спочатку продавлювали через парламент проєкт закону з нормами, не передбаченими європейським регулюванням. Зокрема, це спроби запровадити заборону на продаж цигарок та ТВЕН особам до 21 року, що суперечить Конституції, спроби заборонити виробляти та продавати пачки цигарок із закругленими краями, заборона викладення цигарок, яких також немає у документах ЄС, які нещодавно проаналізував Центр прикладних досліджень.

«Відсутність експертизи завжди призводитиме до одних і тих самих результатів… Проблема в тому, що, нібито намагаючись вирішити одну проблему, вони створюють інші», — пише «Дело» та зазначає, що непрофесійно підходять до антитютюнової теми й народні депутати, яких періодично ангажують активісти.

«Депутат, про якого ніхто з нас ще вчора не чув, починає ретранслювати всю навколонаукову брехню, яку вигадали самі борці. Навіщо? Аж надто благодатна та піароємна ця тема — здоров'я людей», — наголошується в публікації.

Варто зазначити, що раніше непрофесійний підхід до підготовки антитютюнових законопроєктів відзначали експерти у коментарі журналістам програми «Особливий погляд».

На думку автора матеріалу, непрофесіоналізм у сфері, яку хтось намагається регулювати, зрештою негативно позначається на інших учасників процесу: «Наприклад, самі борці та обдурені ними депутати називають міфом твердження: що більше регулювання, то швидше зростає тіньовий ринок. Вони кажуть, що самі табачники розповсюджують цей міф».

Проте, як зазначає «Дело», за минулий рік нелегальний ринок цигарок зріс з 10 до 16,9%. Прикордонна служба України фіксує 30% приріст контрабанди у 2021 році, а з 12 мільйонів пачок цигарок, які були відправлені правоохоронцями на експертизу до КНДІСЕ, лише 24% - справжні, решта — контрафакт, підробки, які не відповідають жодним стандартам виробництва.

«Але якби все обмежувалося лише бажанням борців отримувати гроші, то „хай їм грець“. Проблема в тому, що нібито намагаючись вирішити одну проблему, вони створюють інші», — вважає автор матеріалу.

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