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Політика

Як «Велике будівництво» Зеленського оновило Київську консерваторію на Майдані: фоторепортаж

14:58 27 січня 2022
Київська консерваторія

Національна музична академія імені П. І. Чайковського на Майдані Незалежності у Києві оновила свої фасади. Реставраційні роботи проводились у межах програми «Велика реставрація», що входить до складу програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як виглядає Консерваторія сьогодні, можна побачити на фото, розміщених у Facebook Юрієм Голиком.

Загалом програма реставрації Консерваторії розрахована на три роки. Наразі завершилися роботи з відновлення фасадів, що виходять як на Хрещатик, так і на вулицю Городецького.

Реставрація музичної академії проводиться вперше за 63 роки, відколи там була збудована велика концертна зала. До включення Консерваторії до програми «Велика реставрація» з фасадів, що руйнувалися, вже почали випадати окремі елементи, а внутрішні приміщення були уражені грибком.

На наступних етапах реставрації мають бути замінені всі внутрішні інженерні комунікації, а також проведені оздоблювальні роботи у навчальних класах та залах академії.

Київська Консерваторія — одна із найстаріших у Європі, яка наступного року відзначить уже своє 160-річчя. Вона щорічно входить до топу найкращих музичних навчальних закладів світу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року розпочалася реставрація Одеського художнього музею, розташованого у колишньому Палаці Потоцьких. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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