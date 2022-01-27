Колишній губернатор Балута став одним з керівників «Батьківщини» на Донбасі

Заступником голови організації партії «Батьківщина» на Донеччині став колишній губернатор Харківської області Ігор Балута. Про це повідомила пресслужба партії.

«В умовах нинішньої кризи дуже важливо, щоб влада працювала на українців. Сьогодні партія „Батьківщина“ робить все, щоб робота місцевої влади здійснювалася, попри всі виклики. Донбас дуже важливий для всіх нас. Тільки діалог та розуміння проблем місцевих мешканців допоможе подолати труднощі, з якими щодня стикаються мешканці нашого регіону», — сказав Ігор Балута.

Нагадаємо, Батьківщина системно зміцнює свої позиції на Донбасі. Так, нещодавно представництво партії у Лиманській ОТГ очолив колишній мер міста Лиман Петро Цимидан, а представництво партії у Шаховській громаді — депутат місцевої сільської ради Андрій Махниборода. Осередком у Слов'янській міській громаді керуватиме місцевий підприємець Скиданов.

А представництво партії у Вугледарській територіальній громаді на Донеччині очолив колишній голова Вугледарської військово-цивільної адміністрації, мер Вугледара Андрій Силич.

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