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Політика

Розгортання йде наповну: командувач Силами тероборони розповів, як не допустити відкритої агресії Путіна

17:38 27 січня 2022
Юрій Галушкін

Командувач силами територіальної оборони генерал Юрій Галушкін вважає, що наша країна має надійний засіб не допустити відкритої агресії військових РФ проти України. Про нього він розповів у ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Моя думка: розгортання Сил територіальної оборони взагалі може не допустити відкритої агресії проти України. Чому? Тому що всюди дислокуватимуться наші підрозділи. У зонах територіальної оборони (це область) — бригади, в районах територіальної оборони (це адміністративний район) — батальйони. Плюс у кожному місті з населенням понад 900 тисяч мешканців (таких п'ять міст — Дніпро, Харків, Одеса, Львів та Київ) має бути додаткова бригада», — вважає командувач.

Формування таких підрозділів, за його словами, йде повним ходом у плановому порядку.

За штатом мирного часу Сили територіальної оборони повинні мати десять тисяч військовослужбовців. Це організаційні ядра, які здатні розгорнути та забезпечити зброєю та засобами підрозділу, коли настане стан воєнного часу.

На сьогодні у Києві створено: командування із підрозділами забезпечення; чотири регіональні управління в Рівному, Одесі, Дніпрі та Чернігові (Україна поділена на військово-сухопутні зони — Південь, Північ, Захід, Схід); штаби 25 бригад та 146 батальйонів територіальної оборони.

Крім того, до кінця лютого решта бригад (це 12 областей) і батальйонів територіальної оборони будуть укомплектовані особовим складом не менше ніж на 70 відсотків.

«Це дозволить нам виконувати завдання у повному обсязі» , — упевнений генерал Галушкін.

Також в інтерв'ю генерал Юрій Галушкін розповів про те, як буде збудовано систему територіальної оборони, що вже зроблено і що потрібно зробити негайно, щоб вона стала потужною. Крім того, прозвучала інформація про те, наскільки сформовані та укомплектовані підрозділи Сил тероборони.

Нагадаємо, президент призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони 1 січня 2022 року .

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