«Хочеться грудьми закрити рідну землю»: Леонід Кравчук у ток-шоу «Гордон»

Перший президент України Леонід Кравчук, який уже кілька місяців відновлюється після операції на серці, надіслав листа журналістам Дмитру Гордону та Алесі Бацман, у якому висловив свою думку про можливий новий широкомасштабний військовий наступ Росії на Україну.

Лист 88-річного політика зачитали у прямому ефірі ток-шоу «ГОРДОН», прем'єра якого відбулася 27 січня на YouTube-каналі «Дмитро Гордон».

«Мої шановні друзі Дмитре та Олесю! Дорогий мій народ України!

З тривогою та щемливим серцем я стежу за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю.

Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо у чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, хай знають — ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто ніколи!

Новому ток-шоу «ГОРДОН» бажаю стати найкращим у світі, а всім українцям — стійкості, витримки та єдності.

Удачі вам! З повагою Леонід Кравчук.

Нагадаємо, що шоу «ГОРДОН» транслюватиметься щотижня по четвергах, вестиме його Гордон із дружиною, головним редактором інтернет-видання «ГОРДОН» Олесею Бацман. У ньому будуть топ-фігури світової політики, насамперед української. За словами журналіста, випускати програму він буде на власні гроші, а заробляти планує на рекламі та монетизації контенту на YouTube.

Нагадаємо, що за тиждень до виходу нового шоу у Києві невідомі обстріляли редакцію видання «ГОРДОН» на вулиці Щекавицькій. Сам Дмитро Гордон зв'язав це зі своєю професійною діяльністю.

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