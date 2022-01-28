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Політика

Дитячий садок на Дніпропетровщині номінували на «Будівлю року»

10:41 28 січня 2022
дитячий садок у Дніпропетровській області

Міжнародний архітектурний сайт ArchDaily.com номінував на звання «Будівлі року» ArchDaily 2022 Building of the Year Awards дитячий садочок в Обухівці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє у фейсбуці Юрій Голик.

«Це перший такий випадок з будівлями, які зведені державою, у нашій країні», — зазначив Голик.

Проголосувати за садочок в Обухівці можна за посиланням.

Архітектурне бюро Valentirov&Partners спроєктувало будівлю з урахуванням сторін світу.

«Воно сплановане лінійно, що дуже незвичайно для будівель такого типу. Але саме це дозволило розмістити кімнати всіх шести дитячих груп вздовж головного фасаду, орієнтованого на південь. Основна ідея — створити простір, наповнений сонячним світлом, і забезпечити максимальний зв'язок інтер'єру з навколишнім ландшафтом», — йдеться в описі проєкту.

Сучасні яскраві, енергоефективні та адаптовані для потреб маломобільних відвідувачів дитячі садочки наразі будуються по всій Україні в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зокрема, за 2021 рік, як нещодавно повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, було зроблено 49 садочків.

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