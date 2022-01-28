Україні не потрібні міжнародні санкції «після»: Зеленський про можливе вторгнення Росії

Інформація про можливе вторгнення російських військ на територію України щодня звучить з телеканалів та мусується у ЗМІ. Західні лідери закликали Росію зробити реальні кроки для деескалації конфлікту та пригрозили жорсткими санкціями у разі початку повномасштабної війни.

Президент Зеленський, своєю чергою, закликав Захід запобігти можливому повномасштабному вторгненню РФ й заявив, що нашій країні не потрібні міжнародні санкції проти агресора «після». Про це президент сказав на пресконференції представникам іноземних ЗМІ.

Зеленський зазначив, що Україні потрібна підтримка Заходу, необхідна конкретика щодо вступу до НАТО.

«Якщо буде повномасштабна війна, то навіщо нам санкції «потім», — сказав Зеленський, додавши, що, погрожуючи Росії санкціями, Захід захищає країни ЄС за рахунок України.

Президент також закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

Нагадаємо, під час вчорашньої телефонної розмови Зеленського США підтвердили готовність рішуче відреагувати на вторгнення Росії до України. А Байден погрожував Путіну персональними санкціями.

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