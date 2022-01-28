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Політика

Цинізм вищого рівня: Зеленський відповів на запрошення Лаврова

20:45 28 січня 2022
Зеленський та Лаврів

Президент Зеленський назвав запрошення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова приїхати до Москви чи Сочі на переговори щодо двосторонніх відносин, але не щодо Донбасу «цинізмом вищого рівня».

За його словами, запрошення російського дипломата «це тупо цинізм, high level».

Президент уточнив, що він проти зустрічей, які не дадуть результату й звинуватив Путіна у тому, що йому все одно «померла сьогодні людина на кордоні чи ні».

Коли весь світ говорить про Донбас, про те, що відбувається на кордонах України, як президент може не говорити про те, що турбує всіх українців.

«Я хочу зустрічатись, не боюся ніякого формату, мені все одно, я готовий. Навіщо мене запрошувати до Сочі? Щоб я катався на лижах? Про що ми взагалі говоримо? Добре, давайте зустріньмося в Одесі, покупаємося у морі. Люди не розуміють цінність життя, от і все», — сказав Зеленський.

За його словами, Москві та Києву все одно потрібно вести переговори. Можна відразу не виносити всі питання, почати, наприклад, з обміну полоненими.

Ми хочемо захистити Україну та наші сім'ї, всі переговори спрямовані на це. Українці не хочуть ескалації конфлікту, але захищатимуть країну.

На зустрічі з представниками іноземних ЗМІ Зеленський розповів про деякі моменти відносин із західними партнерами, а також про ситуацію всередині України.

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