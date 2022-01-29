Вручатимуть у День пам'яті Героїв Крут: Зеленський заснував президентські премії найкращим курсантам України

29 січня Україна вшановує пам'ять героїв, які загинули в битві під Крутами 1918 року. До чергових роковин було вирішено заснувати спеціальну президентську грошову премію для найкращих курсантів військових навчальних закладів. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Перша церемонія вручення премій відбулася у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Курсантам та ліцеїстам було вручено грошові сертифікати та цінні подарунки за успіхи у навчанні.

За словами глави держави, найкращих курсантів обиратимуть щороку та відзначатимуть 29 січня грошовою премією. «У дуже скрутні часи ви обрали шлях військового. Це сміливий, дорослий вчинок. Я хочу, щоб ви знали, що Україна це знає, бачить та відзначає», — наголосив Зеленський.

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