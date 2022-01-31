Політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на джерело в ОП, повідомив, що нібито на початку березня чинний голова Черкаської ОДА Олександр Скічко планує зайнятися управлінням розважальним комплексом Cuba Camp, розташованим на Трухановому острові у Києві. Як пише політолог на своїй сторінці у соцмережі, розмова з президентом про звільнення з державної служби у Скічка нібито вже відбулася.

«Здається, артисту розмовного жанру Олександру Скічку набридло трудитися на благо батьківщини, і він має намір залишити посаду голови Черкаської ОДА, яку обіймає з січня минулого року. За інформацією мого джерела в ОП, розмова з президентом на цю тему в нього вже відбулася, і відставка, ініційована самим Скічком, очікується найближчим часом», — написав Голобуцький на своїй сторінці в фейсбуці.

Як пише Голобуцький, комплекс, про який йдеться, належить тестю Скічка, бізнесмену Леоніду Юрушеву, який також є власником київських готелів Intercontinental та Fairmont Grand Hotel.

«У літньому сезоні 2022 року у родини Юрушева-Скічка наполеонівські плани щодо розвитку Cuba Camp. Там мають намір відкрити дитячі гірки, зону барбекю та багато інших атракцій, на яких можна добре заробити. Мабуть, бути чиновником виявилося не так цікаво і, головне, не настільки прибутково, як партнером у теплому домашньому бізнесі», — написав політолог у соцмережі.

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