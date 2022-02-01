На «Великому будівництві» першого українського хайвею забетонували шляхопровід на перетині з трасою М-03

На будівництві першої в історії України швидкісної траси Н-31 Дніпро — Решетилівка, яка прокладається у Дніпропетровській та Полтавській областях у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», пройдено важливий етап: у Полтавській області підрядник завершив бетонування шляхопроводу на перетині із трасою М-03 Київ — Харків. Для цього знадобилося понад 600 кубометрів бетону. Про це Укравтодор повідомив у Facebook.

«Монолітна плита виготовлена з попередньо напруженого залізобетону: на кожному прогоні формується 17 каналів, в які закладається арматура. Після цього відбувається бетонування та внутрішнє напруження арматури за допомогою спецобладнання», — повідомили подробиці в Укравтодорі.

Попередньо вже було обладнано під'їзди до шляхопроводу, та на них укладено асфальтобетонне покриття. З'єднання їх зі шляхопроводом можна буде здійснити не раніше, ніж за 28 днів — такий термін необхідний для того, щоб бетон набув своїх проєктних характеристик міцності.

Загальна протяжність нової траси Н-31 у Дніпропетровській та Полтавській областях становитиме 137,5 км. При цьому ділянку у Полтавській області буде виконано повністю з бетону.

Дорога Н-31 прокладається в обхід населених пунктів. Вона буде відноситись до першої категорії з 4 смугами руху та пропускною здатністю 25 500 тисяч автомобілів на добу.

Очікується, що час у дорозі від Дніпра до Києва трасою Н-31 становитиме близько 5,5 години.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році в Україні було відновлено та збудовано 5098 км доріг державного значення та 2190 км місцевих доріг.

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