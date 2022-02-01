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Політика

УЗ запустила «Велике будівництво» вантажних вагонів: є перші результати

13:37 1 лютого 2022
Перших 60 вантажних піввагонів виготовив Панютинський вагонобудівний завод

«Укрзалізниця» запустила процес масштабного оновлення парку вантажних вагонів, передбачений програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Перших 60 вантажних піввагонів виготовив Панютинський вагонобудівний завод, вони уже прийняті в експлуатацію, і днями УЗ відправила їх під завантаження.

Про подальші плани виробництва нових вагонів для заміни застарілих розповіла пресслужба УЗ.

Загалом впродовж 2022−2025 років «Укрзалізниця» на потужностях власних виробництв — Панютинського вагонобудівного, а також Дарницького та Стрийського вагоноремонтних заводів — планує виготовити 7900 вантажних вагонів, з яких 6500 напіввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільш затребувані на сьогодні типи вантажних вагонів.

«Минулого року за підтримки президента та уряду ми розпочали оновлення пасажирських вагонів та інфраструктури, цього року до програми „Велике будівництво“ приєднується оновлення й вантажних вагонів. Наше завдання ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Початок цієї програми було покладено наприкінці минулого року, коли Мін'юст зареєстрував відповідний наказ Міністерства інфраструктури.

Одночасно з введенням в експлуатацію нових вагонів старі виводитимуться з обігу та поетапно зменшуватиметься допустимий термін їх використання. Так, для піввагонів термін експлуатації з нинішніх 44 років зменшиться до 22 років, як це передбачено заводом-виробником. Термін служби зерновозів зменшиться з 45 до 30 років.

Нагадаємо, крім оновлення парку вантажних вагонів, програма масштабної модернізації української залізниці передбачає також виробництво близько 500 нових пасажирських вагонів, електрифікацію близько 500 км колій та забезпечення швидкісного сполучення між усіма великими містами, придбання 130 електричних локомотивів французької компанії Alstom та багато іншого. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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