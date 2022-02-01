Партія влади готує відставку міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це йдеться у статті «Колапс МВС. Чи справді Монастирський може втратити крісло?», опублікованій виданням Golos.ua. У матеріалі йдеться, що Монастирський за пів року на посаді послабив управлінську вертикаль, розбалансував систему, і це має величезні ризики на тлі загрози нового витка агресії.



«На українське суспільство чекає сюрприз: Монастирський готується звільнити крісло голови МВС», — пише Golos.ua з посиланням на інсайдерів. Вони також повідомили, що голова пропрезидентської фракції Арахамія вже почав кулуарно шукати голоси за відставку Монастирського.

«Це рішення було ухвалено ще до Нового року… Основна причина — незадоволення результатами роботи голови МВС. Усього за пів року величезна імперія, яка раніше була найефективнішим і найстабільніше працюючим відомством країни, розвалюється на частини», — йдеться в публікації і наголошується, що міністр сформував слабку та непрофесійну команду.



«Професіоналізму критично не вистачало. Зокрема, це викликало проблему в комунікації з іншими керівниками відомств системи. З відомства „вичистили“ величезну кількість „старого складу“, фактично позбавивши його носіїв професіоналізму та досвіду на рівні керівництва. При цьому посилення тиску, несприятливі умови праці та наростаючі проблеми із заробітними платами не витримала величезна кількість офіцерів — наприкінці 2021-го обласні керівники вже почали бити на сполох: „працювати нікому“. За кілька місяців відомство втратило величезну кількість офіцерів», — пише «Голос».



У публікації також згадується провалене розслідування про замах на першого помічника президента Шефіра та скандал із заступником міністра Гогілашвілі.



«Раніше у системі МВС усі керівники були професійними, включаючи начальників обласних управлінь. А що сьогодні? Кого набрали? За нинішнього розгулу злочинності це нормальний кадровий підхід? Змінюйте Монастирського, але так це нічого не дасть. Фахівці потрібні. Суспільство у депресії, в агресії, війна, ціни людей доїдають. З усіх місць вигнали, хто хоч трохи міг. Вони навіть не можуть розкрити замах на вбивство першого помічника Шефіра», — цитує Golos.ua політика Геннадія Москаля.



У статті також йдеться про зростання корупції у відомстві.



«Антон Геращенко активно зайнявся кадрами… Та сама історія і з контрактами та закупівлями — без відкату робота не починається. Це особливо яскраво проявляється у роботі сервісних центрів МВС. Сюди на роль радника втиснули Криклія — він дуже добре знає, як вербують кадрів у цій структурі та як на ній заробити…» — йдеться у публікації.



Видання не виключає, що відставка Монастирського нібито вже вирішена наперед.



«Зеленський приймає рішення готувати відставку голови МВС, оскільки потрібна компетентніша кандидатура, здатна підтримувати роботу відомства… А кандидатура на заміну Монастирському, як виявилося, вже є — Вемір Давітян. Людина Давида Арахамії та Кирила Тимошенка», — припускає видання.

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