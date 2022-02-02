«Велике будівництво» на лінії розмежування: у Торецьку відкрили школу з басейном

На Донеччині завершили капітальний ремонт одного з опорних навчальних закладів прифронтового Торецька — школи № 6. Про це у фейсбуці повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Будівельні роботи за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у школі розпочали у 2019 році, а вже зараз повністю оновлена вся матеріально-технічна база, працюють чотири комп’ютерні класи, сучасна їдальня, актова та спортивна зали. На даху встановлені сонячні панелі, наразі триває їхнє підключення до шкільної системи електропостачання.

Більше того, тут вже функціонує новий басейн — єдиний шкільний басейн у місті. «Сюди за графіком ходять на заняття діти з різних шкіл Торецька», — розповів голова ОДА.

Загальна кошторисна вартість робіт становить 83,2 млн гривень.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомляв, що за два роки дії програми президента Володимира Зеленського в Україні з’явилося майже 200 сучасних приймальних відділень з медичною технікою в опорних лікарнях та 600 повноцінних сільських амбулаторій.

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