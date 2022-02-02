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Політика

«Велике будівництво» у Запоріжжі з’єднало не тільки береги Дніпра, а й нову сім’ю: фото

16:10 2 лютого 2022
«Велике будівництво» у Запоріжжі з'єднало не тільки береги Дніпра, а й нову сім'ю: фото

22 січня президент України Володимир Зеленський відкрив у Запоріжжі першу частину найбільшого вантового мосту в Україні, а 31 січня місцеві мешканці започаткували красиву традицію. Просто на мосту юнак зробив романтичну пропозицію руки ійсерця своїй коханій, і вона відповіла згодою. Про створення нової родини на своїй ФБ-сторінці повідомив Укравтодор.

У відомстві розповіли, що жителі Запоріжжя Андрій та Марина — вже понад п’ять років разом. У день народження Марини Андрій вирішив їй освідчитись. Запропонував одружитися запоріжець у колі друзів на фоні найвищого в Україні пілону вантового мосту.

Нагадаємо, що, відкриваючи міст, президент Зеленський зазначив таке: «Сьогодні ми об’єднуємо нашу державу не лише словами. Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в Україні. Його почали десь у 2004 році. Діти, які були тоді народжені, — вже повнолітні. Цей міст називали монументом корупції багато років. Нехай відтепер це буде монумент єдності».

Міст, зведений за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», з’єднав правобережну частину міста з центральною лівобережною і основною промисловою зоною через обидва рукави ріки Дніпро й острів Хортиця.

Як зауважує координатор «Великого будівництва» та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, вантовий міст у Запоріжжі — справжній рекордсмен. Його основна опора сягає у висоту 150,5 м.

#великебудівництво #програмазеленського

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