Некоректна заява: Береза про слова Рєзнікова щодо звернення по військову допомогу до Німеччини
Міністр оборони Олексій Резніков некоректно прокоментував ситуацію щодо звернень України про військову допомогу до Німеччини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат VIII скликання Борислав Береза та виклав офіційний документ, що підтверджує його заяву.
«Усі пам'ятають заяву Німеччини про передачу 5000 касок? Коментуючи цю заяву, в інтерв'ю Lb.ua Резніков заявив, що Україна точно не просила Німеччину саме про каски. А потім додав: „Я думаю, вони намагаються знайти якийсь варіант, щоб згладити ситуацію, в якій виглядають не найкращим чином“. Це викликало обурення у моїх німецьких колег, які вказали, що це неправда. Ось лист, адресований Федеральному міністерству оборони Німеччини, за підписом аташе з питань оборони Посольства України. І в цьому листі українська сторона висловлює ПРЯМЕ прохання до Німеччини розглянути питання про постачання нам військових касок та бронежилетів як технічної чи гуманітарної допомоги. Отже Резніков сказав неправду», — написав Береза.
Народний депутат VIII скликання звернув увагу на надто часті помилки в заявах провладної команди.
«Тотальний непрофесіоналізм та некомпетентність — це відмінна риса #моносброда. І ця штука вкрай заразна. Як і звичка трясти повітря або говорити те, що не є правдою. І цю заразу періодично підхоплюють члени команди. Цього разу вона вразила голову Міноборони Олексія Резнікова. Хоча раніше він успішно її уникав», — наголосив Береза.
Екснардеп переконаний, що некоректна заява міністра оборони негативно позначиться на українсько-німецьких відносинах.
«Це точно не посилить Україну та не допоможе нам у співпраці з нашими партнерами. У мене є претензії до Німеччини через досить пасивну позицію, через те, що вона відмовляється не лише постачати зброю, а й блокує постачання інших країн, яким потрібне схвалення Німеччини. Але коли є подібні моменти, це привід для поглиблення роботи і для усунення протиріч. Але це не привід говорити неправду та ще більше псувати стосунки з нашим стратегічним партнером. У цій вкрай напруженій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, подібна поведінка влади у будь-якому разі грає проти нас. А це неприпустимо», — підсумував політик69
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