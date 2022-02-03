Туреччина обнулить для України мита на 95% товарів: результат Угоди про ЗВТ

Президент Володимир Зеленський анонсував підписання 3 лютого під час візиту до Києва президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Угоди про Зону вільної торгівлі України з цією країною. Текст документу напередодні підтримав уряд України.

Як повідомляє у фейсбуці перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, підписання Угоди з Туреччиною матиме величезне значення для всього Чорноморського басейну. Завдяки їй поєднаними угодами про вільну торгівлю стануть усі дружні країни регіону — Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна.

«Угода про ЗВТ стане імпульсом до нарощування виробничої кооперації, взаємних інвестицій і товарообігу. Для цього Туреччина обнулює мита на 10 337 товарних позицій (95% від загальної кількості товарів, які експортує Україна). Ще на 1348 видів продукції будуть діяти тарифні квоти або зменшення мит», — зазначила Свириденко.

Підписання Угоди не лише дозволить українським виробникам задовольнити попит на турецьку сировину, а також безмитно постачати вироблені з неї товари, які вважатимуться українськими, на ринки усіх європейських країн відповідно до сертифікату EUR1.

За попередніми прогнозами Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств. Загалом товарообіг може зрости на 38%. Одним з позитивних результатів стане створення нових робочих місць в галузях, орієнтованих на експорт.

Зі свого боку Міністерство економіки розробило пакет рішень для м’якшої та поступової переорієнтації низки галузей на нові реалії, які створить для них підписання Угоди.

«Без перебільшень, це „дипломатичний довгобуд“ віком понад 10 років. Відсутність Угоди не дозволяла Україні повністю відійти від радянської структури зовнішньої економіки, логістичних та виробничих ланцюжків», — додала міністерка.

Нагадуємо, раніше Юлія Свириденко анонсувала плани України та Канади розширити взаємну Угоду про зону вільної торгівлі.

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