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Політика

Нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо цього вимагатимуть команда та ситуація

10:32 3 лютого 2022
Нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо цього вимагатимуть команда і ситуація

Народний депутат Олександр Трухін (фракція «Слуга народу») заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда «Слуги народу».

«Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції… Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія, незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», — йдеться у коментарі Трухіна, переданому агентству «Інтерфакс-Україна» у середу.

Нардеп зазначив, що він «щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу».

«Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані», — зазначив нардеп.

Він додав, що його поведінці «навряд чи є виправдання». «Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і, дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», — зазначив Трухін.

Парламентарій повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою «співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію».

«І, якщо потрібно, готовий пройти це ще раз до завершення розслідування», — підсумував нардеп.

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