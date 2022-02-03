Нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо цього вимагатимуть команда та ситуація

Народний депутат Олександр Трухін (фракція «Слуга народу») заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда «Слуги народу».

«Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції… Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія, незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», — йдеться у коментарі Трухіна, переданому агентству «Інтерфакс-Україна» у середу.

Нардеп зазначив, що він «щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу».

«Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані», — зазначив нардеп.

Він додав, що його поведінці «навряд чи є виправдання». «Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і, дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», — зазначив Трухін.

Парламентарій повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою «співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію».

«І, якщо потрібно, готовий пройти це ще раз до завершення розслідування», — підсумував нардеп.

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