Постраждалі від вибуху у Кропивницькому не залишаться без підтримки держави — ОП

Ситуація з вибухом побутового газу у Кропивницькому перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського, говорить заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко перебуває у Кропивницькому, де він вже поспілкувався з представниками місцевої влади та постраждалими мешканцями будинку.

«Переглянув, в якому стані будинок, та поспілкувався з його мешканцями, люди бояться залишиться без даху над головою. Цього не станеться. Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету», — запевняє Кирило Тимошенко.

Вибух у Кропивницькому забрав життя одного мешканця. Ще дві дівчинки (13 та 8 років) зараз перебувають в опіковому центрі у стані різної тяжкості.

«Поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, мої щирі співчуття рідним та близьким. Найважливіше — допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівця з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів», — додає Кирило Тимошенко.

За його словами, міський голова Кропивницького повідомив, що всіх постраждалих вже розселили. Частина громадян, що залишилися без даху над головою, зараз тимчасово перебувають у готелі. З ними Кирило Тимошенко планує переговорити щодо умов проживання.

«Наше завдання — швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога», — говорить він.

Нагадаємо, 2 лютого у Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24, стався вибух. Працівники ДСНС врятували 8 людей, ще 27 евакуювали. За попередніми даними, унаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter