ДБР запідозрило керівництво партії «Голос» у розкраданні мільйона гривень

У Держбюро розслідувань зацікавилися діяльністю партії «Голос», відкривши кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політсили.

Як повідомляють у ДБР, йдеться про суму, що перевищує мільйон гривень.

«Під час проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом „Голосу“ договори щодо надання послуг та виконання робіт низкою ФОП мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт. У ході досудового розслідування перевіряються обставини можливої розтрати коштів керівництвом політичної партії „Голос“ в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що кримінальне провадження розслідується за статтями порушення порядку фінансування політичної партії та присвоєння, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159−1 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Очільниця партії Кіра Рудик, яка побувала на допиті, назвала його «звичайню виставою»: «Слідчі все розуміють, спікери ДБР усе розуміють, але змушені грати у цьому політичному театрі. На наші логічні запитання немає відповідей. У чому предмет? Чому засновані на відкритих даних, якщо „Голос“ та НАЗК сперечаються у судовому порядку? Чому саме зараз, хоч справі з НАЗК вже майже два роки? У відповідь нічого. Я вірю у перемогу здорового глузду над телефонним правом. Над тим безумством, яке продукує ДБР».

Нагадаємо, що нещодавно ГБР вкотре викликало на допит п'ятого президента України Петра Порошенка, який з адвокатами прийшов до слідчого та відмовився від надання свідчень, назвавши справу політичним шоу.

Фото зі сторінки Кіри Рудик у соціальних мережах

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