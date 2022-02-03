Справа Трухіна: МВС намагається перекласти відповідальність на ДБР

Оприлюднене «Українською правдою» відео з нардепом від «Слуги народу» Олександром Трухіним після ДТП може стати поворотним у розслідуванні. Записи показали, що депутат намагався залишити місце події та пропонував поліцейським хабар. Події, що відбулися після публікації, показали ще дещо: керівництво МВС покривало Трухіна з самого початку, а відповідальність спробувало перекласти на Державне бюро розслідувань.

Хронологія та реакції

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася потрійна ДТП, внаслідок якої постраждали 6 людей. Зіткнення спровокувала Audi Трухіна. У ЗМІ з’явилася інформація, що за кермом був народний депутат у стані алкогольного сп'яніння. Цей факт не підтверджено і не спростовано досі — на ділянці траси не було камер спостереження.

На 9-й день після пригоди Нацполіція повідомила, що передає справу до ДБР. «Всі матеріали, зібрані слідчими поліції, в повному обсязі будуть передані до ДБР», — йшлося в пресрелізі. Проте майже через 6 місяців стало відомо, що МВС, ймовірно, приховало від ДБР і від громадськості найважливіший матеріал — відеозапис із нагрудної камери патрульного поліцейського, який першим прибув на місце ДТП.

У ДБР оперативно виступили з заявою: «Матеріалів, оприлюднених журналістами, на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, співробітникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам…» У відомстві пообіцяли затребувати відео та дати йому правову оцінку.

На записі Трухін, крім іншого, загрожував поліцейському дзвінком голові МВС Денису Монастирському. У МВС прокоментували: «Кримінальні провадження, в яких він (нардеп Трухін. — Авт.) може фігурувати як підозрюваний, входять до підслідності ДБР… Усі спроби уявити суть справи так, що нібито народний депутат Трухін про щось намагався „договоритися“ з міністром внутрішніх справ, не відповідають дійсності».

Два запитання

Вже наступного дня після виходу розслідування УП Трухіна виключили з партії, генпрокурорка Ірина Венедиктова доручила зареєструвати проти нього кримінальне провадження. Депутати ВРУ ініціюють позачергове засідання зі звітом силовиків.

Крім найголовнішого запитання, чи Трухін понесе реальне покарання (як мінімум за спробу підкупу поліцейського), громадськість цікавить ще одне. Хто гальмував розслідування усі ці місяці? В ефірі телеканалу «Україна 24» радник міністра МВС (2014−2021 рр.) Валерій Поцелуйко заявив, що голова МВС Монастирський просто не міг не знати про існування відео з бодікаму. Це може означати лише те, що його не передали ДБР навмисне. Якщо це так, дії керівників МВС можна кваліфікувати за статтею 364 — зловживання владою чи службовим становищем.

«Ті нагрудні камери, на які поліцейські записують, після закінчення зміни вони здають, і в патрульній поліції є аналітична служба, яка переглядає відео… Вони приїжджають на виклик. Очевидно, вони переглядали всі камери, вони ж доповідали своєму керівництву, керівництво ж доповідало голові МВС Денису Монастирському. Тим більше, Трухін же казав, що він „зателефонує Денису“, поліцейський питав „якому Денису?“, на це він сказав — Монастирському. Очевидно, були дзвінки», — заявив генерал-лейтенант міліції у відставці Геннадій Москаль.

Олександр Трухін (ліворуч) та Денис Монастирський

Таку інформацію озвучила головний редактор УП Севгіль Мусаєва: «Деніс Монастирський бачив це відео. Бачив відео з камер поліцейських через кілька днів після ДТП… Якщо Монастирський це відео бачив, і поліція передавала цю справу до ДБР, то чому вони не додали це відео як доказ… Тут необхідно вимагати відставки чи відповідальності керівників правоохоронних органів. Адже йдеться про те, що суспільство не знало про ці факти і Трухіна покривали».

«Європейська солідарність» пообіцяла зареєструвати ухвалу про відставку Монастирського. «Коли камера поліцейського, яку він офіційно здає після своєї зміни з цими записами, більше пів року не може потрапити до слідства, ми розуміємо, що це не просто так», — заявив співголова фракції ЄС Артур Герасимов.

Сам Монастирський, прізвище якого безпосередньо прозвучало з вуст Трухіна на скандальному відео, ситуацію досі не прокоментував. При цьому в telegram-каналах стала з'являтися інформація про те, що МВС могло найняти ЛОМів, які «розповідають у соцмережах, що у провалі розслідування справи Трухіна винне не МВС, а ДБР».

Чому ДБР?

ДБР формували з нуля та запустили у 2018 році. Аж до 2020 року затверджували організаційну структуру, формували підрозділи та штат. Тільки останні місяці ДБР ставить роботу на рейки — обростає кримінальними провадженнями, підозрюваними та… ворогами. Відомство критикують, тому є причини.

За 2021 рік бюро повідомило 3900 підозр, зокрема чиновникам категорії «А» та нардепам. Затримано 456 людей. Серед них прокурори, СБУшники, поліцейські, прикордонники, митники, працівники податкової, міграційної служби, ДСНС та інші. Запобігло отриманню неправомірної вигоди на суму понад 27 млн грн, відшкодувало державі 35,3 млн грн збитків. Загалом минулого року ГБР вело 3,5 тис. виробництв щодо 3,9 тис. осіб. З початку 2022 року розпочато вже понад 13 тис. кримінальних проваджень. До суду направлено 3565 обвинувальних актів.

«Обсяг досить великий, результатів багато… Вважаю, що Бюро демонструє позитивну динаміку у питаннях захисту інтересів громадян України та держави загалом. Є вагомі заслуги, і ми намагаємося щодня удосконалювати нашу роботу», — говорив голова ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю «Інтерфаксу».

Голова ДБР Олексій Сухачов

Бюро просувається у розслідуванні справи щодо ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького, довело справу Віктора Медведчука до суду та домоглося обрання йому запобіжного заходу. Передало АРМА активів на 1,7 млрд грн. Почало розслідування за фактом відчуження 305 млн куб. м природного газу керівниками «Укртрансгазу» та «Нафтогазу». Сума підтверджених збитків — понад 2,1 млрд грн. Чим активніше працює ДБР, тим більше стає «ображених» й тим більше критики звучить на його адресу. Це природний для українського політикуму процес.

Проколовшись із бодікамом, у МВС просто вирішили відхреститися від справи та перекласти всю відповідальність на ДБР. Вибрали вдале інформаційне тло — Бюро критикують, нехай критикують і за Трухіна. «Не дивно, що запис МВС намагається повісити саме на Бюро. Однак навряд чи у Монастирського це вийде — дуже багато фактів показує, що справа тут не в слідстві, а в політичному даху Трухіна», — вважають спостерігачі.

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