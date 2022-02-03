У Києві реанімували районні ради: вибори призначено на осінь

Поки в Офісі президента не відмовилися від ідеї розділити пости мера Києва та голови КМДА, Київрада проголосувала за повернення місту районних рад. Інформація про це з'явилася на офіційному порталі Києва.

Ініціативу мера столиці Віталія Кличка підтримали 73 депутати, утрималися четверо.

Ухвалена постанова передбачає відновлення районних рад у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва.

Вибори до районних рад призначено на 30 жовтня 2022 року.



Організацію виборів покладено на Київську міськдержадміністрацію. У КМДА також мають скласти та винести на Київраду план заходів щодо передачі у ведення районних рад майна підпорядкованих районам підприємств, установ та організацій.

Контролюватиме виконання цього рішення постійна комісія Київради з місцевого самоврядування.

Нагадаємо, районні ради як органи місцевого самоврядування було скасовано у Києві у 2010 році. Їхні виконкоми перетворені у районні держадміністрації.

Днями Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою мера столиці Віталія Кличка позбавили права пропонувати кандидатури для призначення (або звільнення) голів районних держадміністрацій у Києві.

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