На виконанні Києвом Мінських угод наполягає російська влада, яка демонструє готовність до вторгнення в Україну, та адміністрація Сполучених Штатів. Саме вони хочуть змусити Україну виконувати «Мінськ».

Про це в етері ток-шоу «ГОРДОН» на YouTube-каналі Дмитра Гордона заявив експерт Українського інституту майбутнього, колишній радник президента Росії з економічної політики Андрій Іларіонов.

Іларіонов нагадав, що ні президент США Барак Обама, ні президент США Дональд Трамп ніколи не висловлювалися за виконання Україною Мінських угод.

Спочатку такої позиції дотримувався і президент Джо Байден. Але після зустрічі у Женеві з главою Кремля Володимиром Путіним його позиція змінилася.

З того часу сам Байден та інші співробітники адміністрації США неодноразово, а останнім часом регулярно говорили про необхідність виконання Україною Мінських угод.

За словами Іларіонова, глава російського МЗС Сергій Лавров неодноразово говорив про те, що на переговорах у Женеві та надалі американці обіцяли російським партнерам змусити Україну виконувати «Мінськ».

А у Вашингтоні слова Лаврова жодного разу не спростували.

Іларіонов вважає, що виконання Мінських угод означає для України втрату суверенітету.

При цьому він упевнений, що зараз великомасштабного наступу РФ зі спробами захопити величезні території України не буде, тому що Путін не впорається з Україною, і він знає про це.

Нагадаємо, прем'єра політичного ток-шоу Дмитра Гордона відбулася 2 лютого. Перший випуск уже набрав на YouTube-каналах «Дмитро Гордон» та «В гостях у Гордона» 2,5 мільйона переглядів.

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