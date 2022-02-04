«Велике будівництво» оновило дорожнє покриття на найдовшому і одному з найскладніших маршрутів Закарпаття

У межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на найдовшому з маршрутів Закарпаття — дорозі Н-09 Мукачево — Івано-Франківськ — Львів — влаштували майже 50 км нового покриття. Про це повідомили у Закарпатській ОДА.

На маршруті, який є одним із найскладніших для ремонту, адже пролягає через гірську місцевість регіону з бурхливими річками, відфрезерували зношене полотно та зміцнили основу дорожнього покриття для довшої експлуатації.

Довелося навіть розбивати скелю в Костилівці — одній з найцікавіших перлин гірської Рахівщини, — щоб розширити автошлях до відповідних норм, а для захисту оновленого дорожнього покриття збудували рекордну кількість підпірних стінок. Зокрема, саме на цьому маршруті звели одну з найдовших таких захисних конструкцій в Україні, її протяжність становить майже 2 км.

«Дістатися географічного центру Європи, відомого Музею гуцульської бриндзі та кількох вершин Українських Карпат тепер можна оновленим маршрутом», — наголосили у Закарпатській ОДА.

«У 2022 році роботи на дорозі національного значення продовжать», — додали в ОДА.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

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