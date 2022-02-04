«Із подивом дізнався»: оголошений у розшук нардеп Кузьміних заявив, що не ховається

«Слуга народу» Сергій Кузьміних, якого НАБУ оголосило у розшук, заявив, що він не ховається і дізнався про це з Інтернету.

На своїй сторінці в соціальних мережах він заявив, що «не ховається і не має наміру цього робити», і що планує брати участь у всіх процесуальних діях.

Напередодні у НАБУ заявили про розшук і зазначили, що таке рішення було ухвалено «через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, уникання детективів».

Нагадаємо, що 31 січня генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру Сергію Кузьміну, йому інкримінують «вчинення злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу».

Детективи НАБУ заявили про затримання народного депутата на хабарі у розмірі понад півмільйона гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Фото зі сторінки Сергія Кузьміних у соціальних мережах

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