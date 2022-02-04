28.10 / 28.34 31.95 / 32.41
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Із подивом дізнався»: оголошений у розшук нардеп Кузьміних заявив, що не ховається

11:05 4 лютого 2022
Сергій Кузьміних

«Слуга народу» Сергій Кузьміних, якого НАБУ оголосило у розшук, заявив, що він не ховається і дізнався про це з Інтернету.

На своїй сторінці в соціальних мережах він заявив, що «не ховається і не має наміру цього робити», і що планує брати участь у всіх процесуальних діях.

Напередодні у НАБУ заявили про розшук і зазначили, що таке рішення було ухвалено «через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, уникання детективів».

Нагадаємо, що 31 січня генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру Сергію Кузьміну, йому інкримінують «вчинення злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу».

Детективи НАБУ заявили про затримання народного депутата на хабарі у розмірі понад півмільйона гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Фото зі сторінки Сергія Кузьміних у соціальних мережах

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

«Неповторна та прекрасна»: Костянтин Меладзе ніжно привітав дружину Віру Брежнєву з 40-річчям

«Неповторна та прекрасна»: Костянтин Меладзе ніжно привітав дружину Віру Брежнєву з 40-річчям

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.