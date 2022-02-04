Нелегкий шлях до НАТО: Угорщина вставила ще одну палку у колесо України

Україна не зможе брати участь у роботі Об'єднаного центру з кібероборони НАТО (CCDCOE), що базується у Таллінні. Про це в етері «Право на владу» повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Правом вето користувалася Угорщина.

За словами Данилова, влітку минулого року Київ подав пакет документів до так званого інституту Кібер-НАТО, які пройшли всі верифікації. Але одна з європейських країн відмовила участі України.



Процедура схвалення української заявки розпочалася у жовтні. У разі успіху, Україна стала б членом центру вже з 1 січня 2022 року. Проте, через деякий час Угорщина заявила про блокування вступу Києва, пише «Європейська правда».

Правила дають змогу ще раз винести питання на розгляд. У разі позитивного рішення це може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Нагадаємо, після ухвалення Україною освітнього закону у 2017 році, Угорщина заявила, що блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні та процедуру вступу України до Альянсу.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто неодноразово заявляв, що Будапешт незадоволений ситуацією з правами етнічних угорців в Україні. За його словами, Угорщина підтримає вступ України до НАТО після того, як у країні буде вирішено питання прав етнічних угорців.

Як повідомляли «ФАКТИ», генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо РФ застосує військову силу проти України, союзники по НАТО готові відповісти серйозними політичними, економічними та фінансовими санкціями.

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