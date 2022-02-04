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Політика

«Велике будівництво» влаштувало освітлення на дорозі через Ужоцький перевал

12:52 4 лютого 2022
Освітлення

Завершується встановлення освітлення в межах населених пунктів вздовж траси Н-13 Львів-Самбір-Ужгород від межі Львівської області до Жорнавського перевалу. Гірська дорога в одному з наймальовничіших регіонів Закарпаття стає безпечнішою завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

Так, в тестовому режимі наразі працює освітлення на дорозі через села Ужок, Волосянка, Луг та Ставне. Світильники встановлені на оцинкованих опорах з урахуванням принципів енергозбереження.

«На автомобільних дорогах державного значення впроваджені заходи з підвищення безпеки. Таким чином, вже влаштовані тротуари в межах сіл з урахуванням потреб населення для безпечного, безбар’єрного пересування, у тому числі й людям з інвалідністю. Для безпечного користування громадським транспортом облаштовані заїзні кишені автобусних зупинок з посадковими майданчиками. А в 2022 році будуть встановлені ще й павільйони», — додають дорожники.

Ця дорога особлива тим, що на ній на висоті 889 метрів між Галичиною та Закарпаттям знаходиться Ужоцький перевал. Він є однією з улюблених фотолокацій мандрівників.

Раніше в рамках президентської програми тут вже ввели в експлуатацію відремонтовані 60 км дороги, загальна протяжність якої в межах області складає 87 км.

Як раніше повідомив координатор програми «Велике будівництво» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, до 2024 року в Україні планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

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