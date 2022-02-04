У ЗМІ з'явилися чутки про те, що Скичко може очолити Кабмін

Як повідомили «Українські новини», голова Черкаської ОДА Олександр Скічко може змінити на посаді прем’єра Дениса Шмигаля. Його призначення на посаду голови Кабміну, заступника або навіть керівника президентського Офісу зараз розглядають на Банковій, пишуть «Українські новини», посилаючись на пост журналіста та блогера Євгена Хурсіна.

«Скичко чудово проявив себе у Черкасах і перебуває на дуже хорошому рахунку у президента. Зеленський, зокрема, і його розглядає на посаду прем'єра або навіть голови ОП», — цитують «Українські новини» інсайдерську інформацію.

Водночас, пише агентство, зараз проти Скичка розгорнуто негативну інформаційну кампанію, мета якої — дискредитувати голову ОДА і запобігти його можливому призначенню.

«Відбулося зливання інформації про призначення, і Скичко почали „мочити“ у ЗМІ. „Чорну“ кампанію організували серйозні люди, які бажають залишатися на своїх місцях», — йдеться у публікації. При цьому зазначається, що і сам голова ОДА діє: «Він відслідковує в інтернеті за IP-адресами тих, хто його компрометує, і обіцяє незабаром розповісти в медіа все про чорний піар, організований проти нього».

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