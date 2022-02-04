Про можливість у країні діалогу, який об’єднав би патріотів, «ФАКТИ» спитали у відомого історика Ярослава Грицака.

«Нинішня влада діалогу не хоче, — відповів Ярослав Грицак. — Вона надто самовпевнена. Навіть під час теперішньої кризи Зеленський влаштовує суд над Порошенком замість того, щоби залучити його потенціал (у Порошенка величезний досвід переговорника) до участі в процесах. Це для мене є дуже важливий показник. Такий собі лакмусовий папірець.

Неможливо розмовляти з владою, яка не хоче з тобою розмовляти. Як кажуть поляки, «для танго потрібні двоє». Сам танго танцювати не будеш. Що станеться з цією владою, мені тяжко сказати. Зеленський все-таки має дивовижні властивості мінятися з часом. Хтось з російських аналітиків дуже добре написав (я їх читаю, мені треба знати, що думають росіяни), що один з найкращих способів, який міг би сьогодні зробити Зеленський, — це створити прецедент: виїхати на лінію фронту і там бути, або поїхати до Харкова чи Маріуполя і там бути. Тому що напад на ці території буде нападом на президента. Це був би дуже сильний крок.

Але це не та людина, яка може приймати сильні рішення. Він говорить — але він не слухає. З іншого боку, Зеленський може собі дозволити таку «розкіш», бо суспільство зараз слабке і фрагментарне. Тому я досить скептичний до можливості діалогу між владою і суспільством, хіба що криза буде поглиблюватися і буде дуже сильною, тоді дійсно влада буде змушена опиратися на суспільство. Поки я цих спроб не бачу. І боюся, що такі спроби, якщо вони стануться, можуть бути, як кажуть поляки, гірчицею по обіді (тобто запізно). Насправді зараз головна наша надія — це міжнародна підтримка".

Повне інтерв`ю з українським науковцем, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету та почесним професором Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ярославом Грицакомчитайте тут.

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