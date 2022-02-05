Багато західних дипломатів висловлюють розчарування президентом України Володимиром Зеленським, якого вони бачать недосвідченим і тонкошкірим. Про це йдеться у статті британського журналу The Economist «Чому президент України применшує загрозу з боку Росії».

У статті йдеться про розкол у риториці та аналітиці між Україною та США. У той час, як американці попереджають про неминуче вторгнення Росії — президент України, схоже, вважає, що найбільша загроза йде зсередини.

«Світ досі спостерігає і чекає, чи не вторгнеться Росія в Україну. Хоч як дивно, президент України залишається дуже спокійним. Володимир Зеленський дорікнув іноземним лідерам у їхній жахливій риториці і припустив, що військова загроза Росії не є чимось новим» , — пише видання.

Однак якщо все ж таки відбудеться повномасштабне вторгнення — рішення Зеленського зменшити ризики може коштувати йому довіри з боку суспільства, зазначається у публікації.

Західні дипломати зазначають, що Зеленський вимагає термінового постачання озброєння із Заходу, водночас насміхаючись з перспективи повномасштабної війни, в якій знадобиться ця зброя.

У публікації зазначається, що значна частина зовнішньополітичного істеблішменту Вашингтона цього тижня приїхала до Києва, щоб не лише показати підтримку, а й зустрітися з урядом, аби пояснити ризики вторгнення.

Так, 1 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ. За його словами, зараз Росія проводить «найбільшу демонстрацію ворожості Україні за все наше життя».

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який поступився Зеленському на виборах у 2019, стверджує, що між тим, чого хоче Путін, і тим, що він робить, є велика різниця.

«Зрештою, його рішення про війну залежить від сили України, її національної єдності та солідарності із Заходом. Він піде так далеко, як йому дозволять. Мій меседж: не вірте Путіну і не бійтеся його. Сила і рішучість — це єдина мова, яка працює», — наголосив Порошенко.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, згідно з якими вона планує встановити у Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білорусії. А Пентагон детально розповів, який план провокації затіяла Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що США мають докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, аби створити привід для вторгнення в Україну .

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