«Велике будівництво»: вантовий міст через Дніпро у Кременчуці сягатиме у висоту 115 метрів

Для нового мосту через Дніпро у Кременчуці на Полтавщині турецький підрядник зводить пілони заввишки майже 115 метрів. Для цього у дно ріки занурюють 36-метрові сталеві труби, аби потім утворити опори споруди. Їх вже встановлено 25 штук. Про це повідомляє Укравтодор.

Міст, що будується у Кременчуці за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», має стратегічне значення.

На сьогодні єдиною переправою між двома берегами Дніпра у межах міста є Крюківський міст, який перебуває в аварійному стані. Саме через нього пролягають дві траси державного значення — Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія. Ним же щодня курсують десятки тисяч машин, у тому числі громадський транспорт та вантажівки, що обслуговують нафтопереробний, машинобудівний, сталеливарний, вагонний та інші заводи, річковий порт, численні кар’єри.

«Те, що міст, опори якого були збудовані ще у 1872 році, витримує величезні потоки транспорту — диво. Якщо Крюківський міст не витримає, це паралізує не лише пасажиропотік, а й спричинить колапс промисловості Полтавщини. Постраждає залізничне сполучення центрального регіону України. Створення альтернативної переправи — національно важливе завдання», — зазначає перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Новий міст буде вантовим, з чотирма смугами руху, з підходами матиме 3 км у довжину. На правому березі Дніпра він виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою Н-08 та матиме розв’язку з можливістю з’їзду на Літературний провулок. На лівому — закінчуватиметься на Великій набережній зі з’їздом на Флотську вулицю.

Крюківський міст, паралельно до якого будується новий, у перспективі буде відремонтовано та перетворено на виключно залізничний.

Підрядник, який є флагманом найбільшого у Туреччині будівельного холдингу «Догуш», оперативно розпочав роботи минулого року і не припиняє їх взимку. Роботи тривають цілодобово, до них залучено 127 українських та 112 турецьких фахівців. Аби не заважали морози, використовується буксир-криголам.

Завершити будівництво мосту планується до 2024 року.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко зазначив з приводу відкриття збудованого також в межах цієї програми вантового мосту у Запоріжжі, що мости через Дніпро єднають українців разом з духовними мостами.

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