У Кривому Розі наразі реалізується велика кількість проєктів із будівництва та реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, що проходять у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Юрій Голик у Facebook показав, де саме тривають роботи і на якій стадії вони зараз.

Зокрема, в активній фазі перебуває реконструкція стадіону «Металург». Він буде виконаний за стандартами ФІФА та УЄФА. На «Металурзі» буде обладнано унікальний для України комбінований газон, що поєднує штучне та натуральне покриття. Окрім оновленого футбольного поля стадіон отримає також приміщення для занять боксом, боротьбою, важкою атлетикою та карате. «Металург» стане також тренувальною базою для місцевої ДЮСШ.

Ще один об'єкт спортивної інфраструктури Кривого Рогу — новий басейн у Центрально-Міському районі. Його зведення «з нуля» в межах «Великого будівництва» розпочалося минулого року. Сьогодні вже завершується будівництво каркасу майбутнього комплексу водних видів спорту.

Крім цього, у місті проводиться одночасна реконструкція одразу трьох шкіл: № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов, гімназії № 95 та Центрально-Міського ліцею. У всіх цих школах буде проведено заміну комунікацій, утеплено фасади та осучаснено навчальні простори. Також навчальні заклади будуть оснащені сучасним обладнанням.

Капітальний ремонт та реконструкція тривають також у двох дитячих садках Кривого Рогу: у садку № 201, найбільшому дошкільному закладі Центрально-Міського району, та у садку № 180 «Дюймовочка» у Металургійному районі. Обидва садки були побудовані понад тридцять років тому за типовими радянськими проєктами. Під час реконструкції вони будуть перетворені на сучасні дитячі дошкільні заклади з яскравим дизайном та комфортними умовами для дітей та вихователів.

Нагадаємо, минулого року в усіх регіонах України було збудовано та реконструйовано загалом 74 школи, 49 садків, 29 стадіонів, 22 басейни та 13 спорткомплексів. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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