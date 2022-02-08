«Велике будівництво» запустить концесійну дорогу до західного кордону України

Програма президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкриває нові можливості для розвитку спільних українсько-польських залізничних та автомобільних перевезень, повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Після зустрічі, яку провели у Варшаві міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та його польський колега Анджей Адамчик, сторони досягли домовленостей, які роблять можливою реалізацію низки міжурядових інфраструктурних проєктів.

Серед таких проєктів — будівництво першої концесійної дороги Краківець — Львів — Броди — Рівне, котра слугуватиме новим сучасним шляхом до наших західних кордонів. Паралельно із запуском концесії готується і масштабне оновлення дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, з підвищенням її до I-a категорії.

Крім того, йдеться і про будівництво євроколії Київ — Варшава. Реалізація цього проєкту ознаменує собою інтеграцію української транспортної мережі в європейську. За задумом, швидкісний транспорт, що з’єднає дві європейські столиці, перебуватиме у дорозі лише чотири години.

Передбачена і реконструкція ділянки Мальховіце — Нижанковичі на українсько-польському кордоні (лінія 102). Ця кроскордонна ділянка не експлуатується з 1995 року.

Також під час зустрічі українського та польського міністрів інфраструктури мова йшла і про модернізацію міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Проєкт президентської програми «Велике будівництво», який стартує вже у 2022 році, передбачає оновлення ключових МАПП на кордоні з ЄС. Зокрема, у фокусі — модернізація пункту пропуску в Ягодині.

Як зазначили у міністерстві інфраструктури, Україна веде активну роботу і щодо включення в індикативні карти TEN-T (Транс'європейських транспортних мереж) таких маршрутів: дорога Н-01 Київ — Знам’янка, залізничні ділянки Коростень — Житомир — Бердичів та Стрий — Івано-Франківськ, річок Дніпро та Південний Буг.

Раніше координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко окреслив завдання, які поклав на «Укрзалізницю» глава держави. В їхньому переліку — електрифікація щонайменше 500 км колій до 2024 року, закупівля щонайменше 500 нових комфортних пасажирських вагонів та реалізація інших актуальних потреб.

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