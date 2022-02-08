Мер Дніпра Борис Філатов висміяв ексголову ОДА Бондаренка за спробу попіаритись на інфраструктурі

Ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, який запам’ятався низькою ефективністю на посаді, похвалився у Facebook інфраструктурними успіхами області. У відповідь колишньому чиновнику нагадали про погану роботу та провалені проєкти. Як повідомляє журналіст Денис Казанський, мер Дніпра Борис Філатов також не втримався від різких коментарів на адресу Бондаренка.

«Колишній голова Дніпровської ОДА з гордістю повідомляє про ремонт спорткомплексу „Дніпровець“, ніби це його заслуга. В реальності до 2021 року, поки цей пан був на своїй посаді, було виконано близько 1% робіт (на першому фото видно стан об'єкту весною 2021). За півроку після його звільнення — 99%», — констатував Казанський.

Раніше ексгубернатор також включив у звіт за 2021 рік фотографії нових зупинок громадського транспорту. Однак з'явилися вони в області завдяки програмі «Безпечна зупинка», а не зусиллям колишнього чиновника.

Користувачі соцмережі нагадали про провальні проєкти часів Бондаренка. Це і невдала реконструкція центру Павлограда, і відкриття недоремонтованих шкіл та інші казуси.

Не залишився осторонь і мер Дніпра Борис Філатов. У своєму коментарі він дав характеристику Бондаренку.

Казанський назвав таку поведінку ексглави Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка «майстер-класом, як виглядати у Facebook ефективним менеджером».



Нагадаємо, Олександр Бондаренко прийшов на посаду голови Дніпропетровської ОДА у вересні 2019 року та був звільнений у грудні 2020 року. Як стало відомо журналістам, до приходу на держслужбу Бондаренко жив у Росії, де встиг стати «зіркою» ТВ-шоу «Давай одружимося».

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