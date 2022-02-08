«Банкомзв'язок» підозрює заступника голови КМДА у лобіюванні інтересів банку країни-агресора

Київрада може незаконно забрати землю в українського орендаря та передати російському «Сбербанку», який перебуває у санкційному списку РНБО. Про це повідомив орендар — АТ «Банкомзв'язок» у зверненні до постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування земельних відносин.



У зверненні йдеться, що вказана ділянка, а також нежитлові будинки знаходяться на проспекті Академіка Глушкова, 13/2. 1999 року Київрада передала його в оренду «Банкомзв'язку» терміном на 49 років. При цьому, згідно з українським законодавством, розривати договір в односторонньому порядку можна лише за рішенням суду. Виносячи це питання на розгляд, Київрада грубо порушує закон.



Як йдеться у зверненні, розірвання договору лобіює заступник голови КМДА Петро Оленич. «У «Банкомзв'язку» є всі підстави вважати, що суб'єкт подання діє на користь АТ «Сбербанк» — банку країни-агресора, нещодавно перейменованого на АТ «Міжнародний резервний банк», — йдеться у зверненні.



«Банкомзв'язок» нагадує, що у 2018 році Петро Оленич, на той момент директор земельного департаменту, вже намагався віддати ділянку «Сбербанку», проте Київрада відмовилася голосувати за це рішення. Натомість у 2019 році заборонила передавати комунальне майно та землю у власність або користування юрособам із російським капіталом.



У квітні 2020 року «Сбербанк» звернувся до Господарського суду Києва з позовом проти «Банкомзв'язку» про визнання договору оренди земельної ділянки незаконним. Суд касаційної інстанції відмовив у позові, вставши на бік української компанії.



У «Банкомзв'язку» заявляють, що Оленич повторно виносить на розгляд земельної комісії питання про передачу «Сбербанку» київської землі. У компанії впевнені: діяльність заступника голови КМДА не просто порушує законодавство України, а шкодить її національним інтересам. «(Ініціатива розірвати договір. — Авт.) незаконна та необґрунтована. Дії Оленіча є протиправними та скоєними на користь третьої сторони — «Сбербанку», банку країни-агресора», — сказано у зверненні.



Історія навколо названої ділянки не узгоджується з послідовною проукраїнською позицією голови КМДА Віталія Кличка. Нагадаємо, що його брат Володимир Кличко нещодавно вступив у столичну територіальну оборону.

Фото в заголовку зі сторінки Петра Оленіча у Facebook

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