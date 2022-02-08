Акції «Купуй українське» не допоможуть: Ігор Палиця про необхідність зниження ПДВ на продукти та комуналку

У ВР зареєстрували законопроєкт про зниження ПДВ на продукти та комуналку. Партія «За майбутнє» буде добиватися його розгляду на наступному тижні. Про це повідомив народний депутат Ігор Палиця.

Народні депутати пропонують тимчасово — до 1 січня 2023 року — знизити ставки податку на додану вартість на продукти харчування, вироблені в Україні, до 0%, а на послуги ЖКГ — до 7%.

Відповідний законопроєкт № 7023 зареєструвала у Верховній Раді депутатська група «Партія «За майбутнє». Як заявив лідер партії, народний депутат Ігор Палиця, це потрібно зробити терміново, щоб зупинити зростання цін та зберегти конкурентоспроможність українських виробників.

«По всьому світу через рекордні тарифи на газ стрімко дорожчають продукти, бо виробники вимушені закладати в ціну вартість енергоносіїв. Щоб урятувати своїх громадян і підтримати вітчизняних виробників, держави Європейського союзу домовилися про зниження до 0% податку на додану вартість на м’ясо, рибу, молоко, овочі, фрукти, хліб, олію та інші основні продукти харчування з 1 липня цього року. Якщо в Україні діятиме нинішня ставка ПДВ на рівні 20%, то вже влітку українська продукція коштуватиме значно дорожче за європейську. Наші виробники просто не витримають конкуренції, більшість збанкрутує, багато людей залишаться без роботи», — заявив Ігор Палиця.

За його словами, партія «За майбутнє» добиватиметься винесення законопроєкту № 7023 на розгляд ВР уже на наступному тижні.

«Ми вимагаємо винесення цього законопроєкту на розгляд Верховної Ради наступного пленарного тижня, який розпочнеться 15 лютого. Закликаємо всі фракції парламенту підтримати нашу ініціативу. Україна повинна терміново запровадити знижені ставки ПДВ! Бо потім жодні акції „Купуй українське“ не допоможуть, якщо наші продукти будуть удвічі дорожчі за європейські», — зазначив Ігор Палиця.

Нагадаємо: згідно з Директивою ЄС, яку ухвалили 7 грудня 2021 року міністри фінансів країн-членів, з 1 липня 2022 року на території Євросоюзу запроваджується нульова ставка ПДВ для всіх продуктів харчування.

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