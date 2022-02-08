Депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров дав усі необхідні свідчення Державному бюро розслідувань щодо ДТП на Бориспільській трасі за участі народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Про це Фахраддін Мухтаров заявив у пості на власній сторінці у Facebook.

«Про всі обставини того дня і все, що міг згадати про ДТП, я дав вичерпні свідчення слідчим ДБР. Нікого не покривав і щиро розповів усе, про що зміг згадати», — заявив Мухтаров.

Також він наголосив, що більшу частину подорожі, яка закінчилася ДТП на Бориспільській трасі, він спав, бо щойно прилетів з відрядження, був втомлений і використовував час в дорозі, щоб «доспати».

«В сам момент ДТП та удару я також спав, через що вочевидь і отримав доволі серйозні ушкодження, бо ні за що не тримався. На жаль майже не пам'ятаю подій одразу після ДТП, оскільки був у напівсвідомому стані внаслідок отриманих травм. Це, власне, могли побачити усі, хто переглядав знамените відео з камери поліцейського», — заявив депутат облради.

Крім того, він зазначив, що він є постраждалою стороною в ДТП та «переконаний, що слідчі ДБР з'ясують усі обставини справи та дадуть справедливу правову оцінку ситуації».

Мухтаров також пояснив, що рішення скласти з себе повноваження голови фракції «СН» в Полтавській облраді він прийняв самостійно ще до Нового року.

«Партія не ставила мені жодних вимог щодо моєї роботи на чолі фракції, втім стан мого здоров'я після тяжко перенесеного COVID-19 та травм отриманих в ДТП суттєво погіршився. Найближчим часом мушу перенести кілька операцій. Тому я для себе вирішив, що просто не зможу виконувати свої обов'язки в повному обсязі і маю на деякий час зосередитися на питаннях власного здоров'я», — написав Мухтаров.

Він додав, що питання складання ним повноважень відкладалося до останнього часу «через політичні спекуляції деяких депутатів».

«На жаль, певні політики намагаються сьогодні скористатися ситуацією навколо цього ДТП аби дестабілізувати ситуацію на Полтавщині у своїх особистих політичних інтересах. Проте я впевнений, що ми всі гідно пройдемо цей етап, а полтавці на власні очі побачать, про чиї інтереси піклуються ті чи інші політики області та зроблять висновки», — заявив Мухтаров.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року на трасі Бориспіль — Київ сталося ДТП за участі народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Фахраддін Мухтаров перебував в тому авто та отримав в результаті ДТП серйозні ушкодження. Після того, як журналісти оприлюднили відео з місця ДТП Трухіна виключили з партії «Слуга народу».



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