27.84 / 28.09 31.71 / 32.10
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

З ремонту під’їзду до Миколаєва «Велике будівництво» розпочне масштабну реконструкцію автодороги Одеса — Мелітополь — Новоазовськ

10:05 9 лютого 2022
З ремонту під’їзду до Миколаєва “Велике будівництво” розпочне масштабну реконструкцію автодороги Одеса — Мелітополь&nbsp;— Новоазовськ

У межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» капітально відремонтують під’їзні шляхи до Миколаєва з Одеського та Херсонського напрямків.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, капітальний ремонт цих відрізків автошляху стане відправною точкою у подальшій масштабній реконструкції автодороги М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ з розширенням її до 4-х смуг руху.

«Під час капремонту підходів до міста Миколаєва на ділянках від с. Весняне до храму Святого Миколая у Варварівці та від Тернівської кільцевої розв’язки до повороту на об’їзну міста Миколаєва маємо виконати ряд дорожніх робіт з розширення проїзної частини, укріплення узбіччя, влаштування дренажної системи, встановлення бар’єрного огородження та опор електроосвітлення тощо», — йдеться у повідомленні.

Миколаївська САД також звернулася до власників об’єктів зовнішньої реклами із проханням до 1 березня демонтувати усі білборди, котрі потрапляють у зону безпосереднього ведення ремонтних робіт на підходах до міста Миколаєва.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Принци Вільям і Чарльз, Кейт Міддлтон та Камілла

Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.