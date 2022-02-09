З ремонту під’їзду до Миколаєва «Велике будівництво» розпочне масштабну реконструкцію автодороги Одеса — Мелітополь — Новоазовськ

У межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» капітально відремонтують під’їзні шляхи до Миколаєва з Одеського та Херсонського напрямків.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, капітальний ремонт цих відрізків автошляху стане відправною точкою у подальшій масштабній реконструкції автодороги М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ з розширенням її до 4-х смуг руху.

«Під час капремонту підходів до міста Миколаєва на ділянках від с. Весняне до храму Святого Миколая у Варварівці та від Тернівської кільцевої розв’язки до повороту на об’їзну міста Миколаєва маємо виконати ряд дорожніх робіт з розширення проїзної частини, укріплення узбіччя, влаштування дренажної системи, встановлення бар’єрного огородження та опор електроосвітлення тощо», — йдеться у повідомленні.

Миколаївська САД також звернулася до власників об’єктів зовнішньої реклами із проханням до 1 березня демонтувати усі білборди, котрі потрапляють у зону безпосереднього ведення ремонтних робіт на підходах до міста Миколаєва.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

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