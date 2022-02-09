90 нардепів-мільйонерів отримали компенсацію за оренду житла із держбюджету

У Комітеті виборців України, де раніше повідомляли, що у квітні минулого року із 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат мав на своїх рахунках більше одного мільйона гривень, підрахували, що у 2021 році 90 народних депутатів-мільйонерів отримали компенсацію.

«Серед 90 депутатів-мільйонерів, які скористалися перевагами права на отримання бюджетних коштів, 65 членів фракції „Слуги народу“. Зокрема деякі депутати-мультимільйонери. Наприклад, бюджетну компенсацію отримав нардеп Остап Шифайло (підприємець задекларував 22 млн. грн, № 120 у виборчому списку „Слуги народу“). Олександр Трухін, який став фігурантом скандалу про ДТП (задекларував 20 млн грн.). Також отримали бюджетні компенсації члени монобільшості Степан Чернявський, Павло Павліш, Дмитро Соломчук, Костянтин Косай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салічук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко, які задекларували 8−11 млн грн. грошових активів», — підрахували у КВУ.

А у списку найбагатших, які скористалися компенсаціями, опинилися: позафракційний Олег Воронко (129 млн грн.), Євген Яковенко (54 млн грн.) та Муса Мухамедов (39 млн грн.). До ТОП-10 також зарахували позафракційного Сергія Магера (25 млн грн.), члена групи «За майбутнє» Анатолія Урбанського (19 млн грн.), представника ОПЗЖ Олександра Пономарьова (19 млн грн.) та члена фракції «Батьківщина» Олега Мейдича (14 млн грн.).

«70% депутатів, які орендують житло за рахунок платників податків, мають достатні фінансові можливості для самостійної оренди. Розмір депутатської зарплати дозволяє покривати вартість оренди квартири у Києві. Проте, попри це депутати продовжують отримувати компенсацію з бюджету, яка сприймається як своєрідний депутатський бонус», — заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Інформацію про капітали депутатів у Комітеті взяли із декларацій за 2021 рік.

Нагадаємо, що восени позаминулого року у центрі скандалу опинився обраний у 2021 році спікером Верховної Ради Руслан Стефанчук — він отримав компенсацію за оренду житла у Києві, хоч і жив у квартирі своєї тещі. Після цього Стефанчук попросив вирахувати суму компенсації із його зарплати.

А навесні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямовувала до суду обвинувальний акт щодо народного депутата VIII скликання, якому інкримінували незаконне отримання 361,5 тисячі гривень компенсації за житло.

Фото Pixabay

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