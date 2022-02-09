На Закарпатті відкриють сучасний комплекс з чотирьох басейнів за президентською програмою «Велике будівництво»

У місті Хуст на Закарпатті цьогоріч планують відкрити басейн, який зводиться в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

«Цей комплекс буде багатофункціональним та корисним як для молоді, так і для дорослих. Додатковою перевагою стане наявність чотирьох басейнів: спортивного, довжиною 25 м на 6 доріжок з різним рівнем глибини, навчального — для молодшого населення та двох оздоровчо-розважальних», — розповів голова ОДА Віктор Микита.

У басейні мешканці Хусту зможуть навчатись плавати та вдосконалювати свої навички, відпочивати. Буде можливість також готувати спортсменів, проводити тренування та змагання з водних видів спорту.

Готовність об’єкту наразі становить 20%. Роботи йдуть згідно з планом.

Нагадуємо, що минулого року в Україні, як повідомив заступник керівника Офісу президента та координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, відкрито 22 басейни, 29 стадіонів, 13 спортивних комплексів, 13 ДЮСШ, 594 активних парки та 466 спортивних майданчиків.

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