27.86 / 28.08 31.74 / 32.09
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

На Закарпатті відкриють сучасний комплекс з чотирьох басейнів за президентською програмою «Велике будівництво»

14:55 9 лютого 2022
Басейн у Хусті

У місті Хуст на Закарпатті цьогоріч планують відкрити басейн, який зводиться в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

«Цей комплекс буде багатофункціональним та корисним як для молоді, так і для дорослих. Додатковою перевагою стане наявність чотирьох басейнів: спортивного, довжиною 25 м на 6 доріжок з різним рівнем глибини, навчального — для молодшого населення та двох оздоровчо-розважальних», — розповів голова ОДА Віктор Микита.

У басейні мешканці Хусту зможуть навчатись плавати та вдосконалювати свої навички, відпочивати. Буде можливість також готувати спортсменів, проводити тренування та змагання з водних видів спорту.

Готовність об’єкту наразі становить 20%. Роботи йдуть згідно з планом.

Нагадуємо, що минулого року в Україні, як повідомив заступник керівника Офісу президента та координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, відкрито 22 басейни, 29 стадіонів, 13 спортивних комплексів, 13 ДЮСШ, 594 активних парки та 466 спортивних майданчиків.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

в&#39;ячеслав узелков

Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.