За програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває масштабна реставрація Херсонського обласного музею імені Шовкуненка, капітальні ремонтні роботи в якому не проводились з 1905 року. Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Наразі тут демонтують підлогу та перегородки, тривають роботи з монтажу балок, вже розібрані перекриття між 2-м та 3-м поверхом будівлі.



Проєкт реставрації розраховано на 3 роки. Одним із основних завдань підрядників є збереження автентичності музею, адже будівлю віднесено до пам'яток архітектури. Впродовж всієї своєї історії вона залишається одним з головних символів міста.

«Після реконструкції музей відповідатиме світовим стандартам, адже тут встановлять сучасне обладнання та створять належні умови для зберігання колекцій. Також музей стане доступним для маломобільних верств населення, — зазначають в ОДА. - Завдяки президентській програмі Херсон отримає культурно-освітній центр півдня України, що зможе приймати престижні культурно-мистецькі події».

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою президента Володимира Зеленського упродовж найближчих років планується відреставрувати близько 150 історичних та культурних об’єктів.

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